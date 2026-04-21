شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة ومخابر «Roche» لدعم الابتكار الصحي في تونس

استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني وفدًا عن مخابر Roche، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات لفائدة المرضى.

وشكّل اللقاء مناسبة لتثمين البرامج المشتركة التي تدعم تحسين مسار المريض عبر التشخيص المبكر والتكفّل السريع، حيث تم تسجيل تقدم ملموس في مجالات التشخيص المتطور، خاصة في الأورام، مع توسيع التغطية في القطاع العمومي وتعزيز القدرات المخبرية وفق المعايير الدولية وفي مجال البحث العلمي، تم استعراض مساهمة Roche في التجارب السريرية والاستثمار في البحث والتطوير، بما يعزز مكانة تونس كوجهة إقليمية للأبحاث الطبية.

كما تم التأكيد على أهمية تسريع النفاذ العادل إلى الابتكار العلاجي، من خلال آليات تعاون جديدة وبرامج تضامنية.

وقد تناول اللقاء دعم برامج التكوين والتأطير لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب تطوير مشاريع الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات الصحيّة ومتابعة المرضى.

وأكد الوزير على أهميّة هذه الشراكة في دعم قدرات المنظومة الصحيّة التّونسيّة لتكون قطبًا إقليميًا للابتكار الصحي وبوابة نحو إفريقيا، بما يعزز إصلاح القطاع ويكرّس حق المواطن في علاج حديث وآمن.

