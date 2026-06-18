شراكة تونسية يابانية لدعم تكوين أطباء القلب من إفريقيا

أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء، على افتتاح الدورة الثانية من برنامج التكوين الإقليمي « Cardiology for Africa »، وذلك إثر لقاء جمعه بسفير اليابان بتونس « سايتو جون »، ونائبة الرئيس الأولى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي « JICA » ، « ميتسوي يوكو »، ورئيس « AFRECO »، « يانو تيتسورو ».

ويندرج هذا البرنامج في إطار التعاون الثلاثي بين تونس واليابان والدول الإفريقية، ويستفيد منه أطباء مختصون في أمراض القلب من 10 دول إفريقية، من خلال تكوين متقدّم بالمؤسسات الصحية الجامعية التونسية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

ويركّز التكوين خاصة على تقنية القسطرة باستعمال بالون إينوي، بما يبرز قيمة الخبرة الطبية اليابانية ودورها في نقل المعرفة والتكنولوجيا لفائدة الكفاءات الإفريقية.

وأكد وزير الصحة أن هذا البرنامج يعزّز مكانة تونس كمنصة إقليمية للتكوين الطبي المتخصص، ويجسّد متانة الشراكة التونسية اليابانية في خدمة الصحة بإفريقيا.

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