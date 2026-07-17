شراكة تونسيّة فرنسيّة في علاج أورام العين



أشرف وزير الصحة، الدكتور مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة 17 جويلية 2026، على توقيع اتفاقية شراكة بين معهد الهادي الرايس لطب وجراحة العيون ومعهد Curie الفرنسي، أحد أبرز المراكز العالمية في علاج السرطان والبحث الطبي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير علاج أورام العين، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتكوين الكفاءات الطبية، وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وأكد وزير الصحة أن إبرام هذه الإتفاقيّة تعكس إيمان تونس بأن أفضل استثمار هوّ في صحّة المواطن و في العلم والكفاءات والتعاون الدولي، بما يضمن رعاية صحيّة أكثر جودة للمرضى ويعزز مكانة تونس في الاختصاصات الطبية الدقيقة.

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