شركات ناشئة تونسية وإيطالية تعزز شراكتها في تونس في مجال الابتكار

اجتمعت، الأربعاء بتونس، شركات ناشئة تونسية وإيطالية بمناسبة الدورة الثانية من تظاهرة « حوارات الابتكار »، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز جسور التعاون بين منظومتي الابتكار في البلدين وتشجيع إقامة شراكات تكنولوجية.

وانتظمت التظاهرة بفضاء القرية الخاصة بالشركات الناشئة، بمبادرة من سفارة إيطاليا بتونس ومنطقة « تيرنا للابتكار » في تونس، وجمعت شركات ناشئة ومستثمرين وصناديق رأس مال المخاطر وأكاديميين ورواد أعمال، لبحث فرص التعاون في مجالي الابتكار والانتقال نحو التنمية المستدامة.

وتمحورت النقاشات حول دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في تسريع تطوير الحلول الداعمة للتنمية المستدامة، بمشاركة مؤسس الشركة الناشئة الإيطالية « كواليزيشن » ماتيو مينيغيني، ومؤسسة الشركة الناشئة التونسية « بروفيردي » سهى بجاوي.

وأكد سفير إيطاليا لدى تونس، أليساندرو بروناس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة تهدف إلى إرساء شراكات بين الشركات المبتكرة الناشطة في قطاعات متكاملة، بما يساهم في تطوير مشاريع مشتركة، معتبرا أن التعاون بين « كواليزيشن » و »بروفيردي » يجسد الإمكانات الكبيرة للتكامل بين الشركات الناشئة في البلدين.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يعد من أبرز المجالات الواعدة للتعاون، مستشهدا بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، معتبرا في المقابل أن الابتكار لا ينبغي أن يقتصر على قطاعات محددة، قائلا: « يجب أن نترك الابتكار يقودنا، بدلا من أن نحاول نحن توجيهه. »

كما أبرز السفير الحيوية التي يتميز بها منظومة الشركات الناشئة في تونس، مؤكدا أنها تستند إلى شبكة من الجامعات ومراكز البحث والأقطاب التكنولوجية ومسرعات الأعمال والمؤسسات العمومية.

ومن جانبه، اعتبر ماتيو مينيغيني أن تونس تمثل أقرب بوابة نحو إفريقيا بالنسبة لإيطاليا، بفضل قربها الجغرافي والثقافي، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنمية الكفاءات وتعزيز التعاون العابر للحدود.

وتعمل شركة « كواليزيشن »، التي تأسست سنة 2022، على تطوير مشاريع تمويل الكربون في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، تشمل مجالات الطهي النظيف والزراعة الحرجية وتحسين النفاذ إلى المياه.

أما الشركة التونسية « بروفيردي »، التي تم اختيارها ضمن برنامج التسريع « تيرنا للابتكار في تونس » لسنة 2026، فقد طورت منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكّن المؤسسات من قياس بصمتها الكربونية والحد منها، من خلال أدوات للمحاسبة الكربونية وإعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

يشار إلى أن الدورة الثانية من « حوارات الابتكار » تندرج في إطار مواصلة المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون بين منظومتي الابتكار في تونس وإيطاليا، بعد دورة أولى انتظمت خلال شهر ماي الماضي وخُصصت لموضوع الذكاء الاصطناعي.

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