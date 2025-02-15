شركة « اتصالات تونس » تطلق رسميا شبكة الجيل الخامس للهاتف الجوال

أطلقت شركة « اتصالات تونس »، رسميا، شبكة الجيل الخامس للهاتف الجوال في مختلف جهات البلاد، وذلك على الساعة صفر من يوم 14 فيفري 2025.

وأكد الرئيس المدير العام لشركة « اتصالات تونس »، الأسعد بن ذياب، في ندوة صحفية انتظمت مساء الجمعة أمام قبة المدينة الرياضية بالمنزه، « أن خدمة الجيل الخامس ستوفر لمستخدميها سرعة تحميل وتنزيل أعلى وأسرع بكثير من الجيل الرابع »، مضيفا أن » الجيل الخامس سيحسن خدمات التدفق العالي ويثمن كل البنى التحتية المتوفرة في كل الجهات، التي وضعها المشغل الوطني للاتصلات ».

وذكر المسؤول « أنه تم على مستوى الشبكة الدولية، يوم الجمعة 7 فيفري 2025، إمضاء اتفاقية شراكة استراتيجية لتوسيع طاقة الربط الدولية لتونس.

وتابع قائلا » إن من شأن إضافة كابل بحري جديد، سيدخل حيز التشغيل بعد نحو سنة، إعطاء نقلة نوعية للخدمات »، على حد تعبيره.

وبين بن ذياب أن تقنية الجيل الخامس ليست مشروعا قائما بذاته، بل هي ثمرة برنامج كامل للتحول وتحديث شبكة اتصالات تونس، مشيرا إلى أن توفير تقنية الجيل الخامس كان « نتيجة عمل كبير على مستوى هيكلة الشبكة ووصلات الربط سواءا على المستوى المحلي أو الجهوي أوالدولي ».

وكانت تونس أطلقت استراتيجية وطنية للتحول الرقمي 2021- 2025، ترتكز على جملة من المحاور على غرار مواصلة مسار رقمنة الإدارة وتعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد.

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