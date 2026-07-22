شركة السكك الحديدية تشجب مجددا أعمال تخريب وسرقات طالت حواجزها الآلية بعدد من التقاطعات بولاية بن عروس

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أنها قد تعرّضت إلى سرقات متكرّرة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والإعتداء عليها بتواريخ 12 و14 و18 ماي و05 جوان و06 و18 جويلية 2026 مما تسبّب في تعطّل عدد من الحواجز الآلية بكل من:

- تقاطع جامع الشفاء ببن عروس

- تقاطع ديوان الحبوب ببئر القصعة

- تقاطع سوق الجملة ببئر القصعة

- تقاطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس

- تقاطعي محطة نعسان

وأضافت الشركة أنها قد قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصّة، كما سخّرت فرقها الفنية للتدخل، متى توفرت الإمكانيات، وأطلقت إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقاطعات المعتدى عليها.

وإلى حين استكمال هذه الأشغال والإصلاحات اللازمة لإعادة تأهيل تجهيزات التقاطعات المتضررة وعودتها إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال، دعت الشركة من جديد جميع مستعملي الطريق إلى توخّي الحذر واليقظة بهذه النقاط وغيرها، واحترام إشارات السلامة وقواعد الجولان والتثبّت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور مع التبليغ عن أية أعمال سرقة أو تخريب تستهدف المنشآت السككية .

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