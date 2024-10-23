شركة السكك الحديدية: توقف تشغيل الخط صفاقس/المتلوي وصفاقس/قابس

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس/المتلوى وصفاقس/قابس إنطلاقا من مساء اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 وذلك حفاظا على سلامة المسافرين إثر التهاطل الكثيف للأمطار و الذي تسبب في سيلان غزير للمياه تحت أرضيّة السكة الحديدية بين محطتي قرقور والمحرس.

وأضافت الشركة في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن عودة السفرات بعد توقف الأمطار وتشخيص وضعية أرضية السكة والقيام بما يلزم لتأمين حركة القطارات في كنف السلامة اللازمة.

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