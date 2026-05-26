شركة اللحوم تعلن بيع لحم الضأن المحلي بـ 46.500 د للكيلوغرام الواحد

أعلنت شركة اللحوم عن توفير لحم الضأن المحلي بسعر 46 دينارا و500 مليم للكيلوغرام الواحد، وذلك اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026 بعدد من نقاط البيع التابعة لها بالعاصمة.

وأضافت الشركة أن نقاط البيع المعنية بهذا العرض هي « اللحوم ماركت » بالوردية و »مجزرة الخير » بحي ابن سيناء، إلى جانب « اللحوم ماركت » بشارع الحرية قبالة جامع الفتح و »اللحوم ماركت » بالسوق المركزية.

ويأتي هذا الإجراء، بجسب بلاغ صادر عن الشركة، في إطار تزويد السوق باللحوم المحلية وتأمين توفرها لفائدة المستهلكين عبر مختلف نقاط البيع التابعة لها.

