شركة النقل بالساحل تتسلّم 32 حافلة جديدة

تسلمت شركة النقل بالساحل، اليوم الاربعاء، 32 حافلة مزدوجة جديدة في إطار الصفقة الدولية المتعلقة باقتناء 461 حافلة من الصين.

وتأتي هذه الاقتناءات، وفق بلاغ صادر عن الشركة اليوم، تماشيا مع استراتيجية الدولة الرامية الى تسريع وتيرة تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي وحرص وزارة النقل على الإسراع في تجسيم برامج الاستثمارات لتوفير نقل يليق بالمواطنين وتتوفر فيه شروط الجودة والسلامة.

وتهدف الشركة الى تلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومريحة وذلك من خلال استرجاع نسق تواتر سفرات عدد هام من الخطوط إضافة الى إعادة تشغيل عديد الخطوط المتوقفة عن العمل في جميع ولايات الساحل الثلاث ».

كلمات البحث :حافلة;شركة النقل بالساحل