شركة النقل بتونس: تدعيم العرض في اتجاه قصر المعارض بالكرم تزامنا مع معرض تونس الدولي للكتاب

أعلنت شركــة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه على هامش الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب، سيتم بداية من يــوم الخميس 23 أفريل 2026 وإلى غاية يوم الأحد 03 ماي 2026 تدعيم العرض في اتجاه فضاء قصر المعارض بالكرم . فبالإضافة إلى خطوط الحافلات المنتظمة، سيتمّ توفير برمجة خاصة بهذه التظاهرة وذلك على النحو الآتي :

1/ سفرات خاصة :

1-1 : تخصيص حافلة لتأمين تنقّل روّاد المعرض انطلاقا من المحطة الرئيسية للحافلات » الحبيب ثامر » من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة السابعة مساءا باعتماد تسعيرة موحّدة قدرها دينارا واحدا وسيتمّ تدعيم السفرات حسب كثافة الطلب. وستكون مواعيد هذه السفرات كالتالي :

- انطلاقا من محطة « الحبيب ثامر » : الساعة 09 ، الساعة 11 ، الساعة 12 و 30 دق، الساعة 16 و 30 دق ، الساعة 18 و 30 دق .

- انطلاقا من قصر المعارض بالكرم : الساعة 10 ، الساعة 12 ، الساعة 13 و 30 دق ، الساعة 15 و 30 دق ، الساعة 19 و 30 دق .

1-2 : توفير حافلات لتأمين سفرات خاصة لفائدة التلاميذ يوم الأحد 26 أفريل 2026 في اتجاه قصر المعارض بالكرم ذهابا على الساعة العاشرة صباحا من أمام المكتبات الجهوية بكلّ من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنّوبة وإيابا على الساعة الثانية بعد الزّوال من أمام قصر المعارض بالكرم وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

2/ خطوط الحافلات المنتظمة :

بإمكان زوّار المعرض التنقل إلى فضاء المعرض عبر خطوط الحافلات التالية :

- الخط 28ج : الرابط بين محطة الحافلات « تونس البحرية » و بقصر المعارض بالكرم.

- الخط 28 ث : الرابط بين « لاكانيا » و « صلامبو » مرورا بقصر المعارض بالكرم.

- الخط 47: الرابط بين محطة الترابط » 10 ديسمبر 1948 » بأريانة و »حلق الوادي » مرورا بقصر المعارض بالكرم .

