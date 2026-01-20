شركة النقل بتونس: توقف جولان خطوط الشبكة الحديدية وعدد من خطوط الحافلات

أعلنت شركة النقل بتونس، الثلاثاء، عن توقف جولان خطوط المترو والخط الحديدي للضاحية الشمالية ت.ج.م، بالاضافة الى توقف خطوط الحافلات بالنسبة للضاحية الجنوبية.

وأكدت الشركة تغيير مسالك عدد من خطوط الحافلات بصفة وقتية الى حين انخفاض منسوب المياه.

ويتنزل هذا الاجراء، وفق بلاغ صادر عن الشركة، تبعا لتواصل نزول الأمطار بغزارة وتسبّبها في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الطرقات وتراكمها على مستوى السكة الحديدية.

وسيتم الإعلام، بحسب المصدر نفسه، في الإبّان عند كلّ استئناف للجولان بالنسبة لخطوط الشبكتين.

كلمات البحث :الشبكة الحديدية;حافلات;شركة النقل بتونس