شركة النقل بتونس: مجموعة من الأطفال تسببوا في حرق جزء من أرضية عربة مترو وإتلاف الأسلاك الكهربائية

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، عن تواصل السلوكيات التخريبية التي ما فتئت تستهدف أسطولها والتي كان آخرها الحادثة التي جدّت في تمام الساعة السادسة و45 دق من مساء اليوم على متن عربة المترو على الخط رقم 4 في اتجاه وسط العاصمة على مستوى محطة الترابط « سليمان كاهية ».

وتتمثل صورة الحادثة حسب شهود عيان في تعمّد مجموعة من الأطفال المشاغبين، كانت على متن المترو بين محطتي « المنصف باي » و »سليمان كاهية »، إشعال النار في أوراق ثم إلقاؤها بين الكراسي ممّا تسبّب في حرق جزء من أرضية العربة وإتلاف الأسلاك الكهربائية المركزة تحت الكراسي، بالإضافة إلى حالة الهلع في صفوف الركّاب. وعند تفطّن السائق للحادثة، بعد تعالي أصوات الركّاب، تولّى إطفاء النيران حال الوصول إلى محطة الترابط « سليمان كاهية » باستعمال قارورتي الإطفاء الموجودتين على متن العربة قبل أن يكمل أعوان الحماية المدنية عملية الإطفاء وإخماد النيران عند الالتحاق بمكان الحادثة.

ونددت شركة النقل بتونس بمثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدّد سلامة الحرفاء والمعدّات والتي ترتقي إلى شبهة جناية حسب الفصل 307 من المجلة الجزائية، مجدّدة نداءها إلى كافة الأطراف المعنية من أجل الاصطفاف للتصدّي لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة للمحافظة على الأرواح والمعدّات. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ فتح محضر في الغرض ضدّ كل من سيكشف عنه البحث.

هذا وأكدت الشركة على عدم التسامح والتنازل عن حقها ومتابعة كلّ المتسببين في حوادث الشغب والتخريب لضمان ديمومة المرفق العمومي للنقل.

