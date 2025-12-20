شركة النقل بنابل تعزز أسطولها بست حافلات عادية جديدة للنقل بين المدن بكلفة تناهز 4 مليون دينار

تسلمت الشركة الجهوية للنقل بنابل، الجمعة 19 ديسمبر 2025 ست 6 حافلات عادية جديدة للنقل بين المدن بكلفة تناهز 4 مليون دينار من جملة 7 حافلات بعنوان ميزانية 2018 ومن المتوقع تسلم الحافلة السابعة قبل نهاية السنة، في انتظار استكمال بقية الاستثمارات الخاصة بالشركة و المتمثلة في اقتناء 15 حافلة بعنوان ميزانية 2024 (5 حافلات مكيفة و 10 حافلات عادية نقل بينالمدن) و 27 حافلة مزدوجة في اطار الصفقه العامّة خلال سنة 2026 بكلفة جملية تناهز 21 مليون دينار.

و تندرج هذه الاقتناءات ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز اسطولها بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة ويعكس الحرص المستمر على توفير خدمات نقل عمومي بمستوى جودة افضل لفائدة المواطنين تماشيا مع استراتيجية الدولة الرامية الى تسريع وتيرة تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي.

وتم توجيه الحافلات مباشرة إلى محطة باب عليوة تونس للقيام بسفرات تعزيزية وتأمين تنقل المسافرين في افضل الظروف في اطار البرنامج الذي وضعته وزارة النقل بمناسبة عطلة الشتاء.

