شركة النقل بين المدن تُعزز أسطولها بـ10 حافلات رفاهة جديدة

عززت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أسطولها بعشرة حافلات رفاهة جديدة بمواصفات عالية الجودة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة عن إحداث خطين جديدين ستؤمنهما عبر الطريق السريعة ابتداء من يوم الإثنين المقبل 26 جانفي 2026:

*خط ڨابس-تونس (سفرة واحدة ذهاب وإياب ) :

– الانطلاق من قابس على الساعة 03:00 صباحا، وايابا من تونس العاصمة (محطة باب عليوة) على الساعة 16:00 بعد الزوال .

*خط سوسة –تونس(سفرتين ذهاب وإياب):

– الانطلاق من سوسة : السفرة الأولى على الساعة 05:30 صباحا والسفرة الثانية على الساعة 15:00 بعد الزوال في اتجاه تونس العاصمة (باب عليوة).

– الانطلاق من تونس العاصمة (باب عليوة) : السفرة الأولى09:00 صباحا والسفرة الثانية 18:00 مساءا في اتجاه سوسة.

في حين سيتم استرجاع نسق تواتر سفرات عدد هام من الخطوط الأخرى بواسطة بقية الحافلات الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة تباعا واحداث خطوط جديدة وتعزيز تواتر السفرات حال استلام الشركة لحصتها من الحافلات الصينية في إطار الصفقة الدولية، والتي سيتم بفضلها الانطلاق الفعلي في تنفيذ إستراتيجية الدولة القائمة على الإسهام في إحكام الربط بين مختلف الأقاليم والجهات.

