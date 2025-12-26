شركة النّقل بباجة تُعزز أسطولها بـ 5 حافلات رفاهة جديدة في انتظار تسلم 10 عربات أخرى

تسلمت الشركة الجهوية للنقل بباجة اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 خمسة (5) حافلات رفاهة جديدة بقيمة جملية تناهز 3,8مليون دينار في انتظار تسلم 10 حافلات جديدة أخرى ضمن استثماراتها الخاصة بعنوان سنة 2024

كما أنه من المنتظر ان تتسلم الشركة 18 حافلة مزدوجة من ضمن الصفقة العامة في إطار طلب العروض الدولي في بداية سنة 2026.

وتتنزل هذه الاقتناءات في إطار سياسة الدولة الرامية الى تطوير خدمات النقل العمومي وحرص وزارة النقل على الاسراع في تجسيم برامج الاستثمارات لتوفير نقل يليق بالمواطنين وتتوفر فيه شروط الجودة والسلامة.

