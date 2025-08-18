شركة نقل تونس تعلن إيقاف المعتدين المتسببين في تعطيل سير المرفق العمومي للنقل

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها مساء الأحد، بأنّ الوحدات الأمنية المختصة تمكنّت من إيقاف المعتدين المتسبّبين في حادثتي الاعتداء اللتان استهدفتا مساء السبت 16 أوت 2025 حافلة الخط 34 أ وعربة مترو الخط رقم 6.

فلقد تمّ إيقاف الشاب الذي قام يوم السبت بتهشيم بلّور الحافلة بعد رشقها بالحجارة وتمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ به إلى حين استكمال الأبحاث.

أمّا بالنسبة للحادثة الثانية فهي تتمثّل في تعمّد مجموعة من القصّر البالغ عددهم 6 ، تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 سنة، العبث بفرامل النجدة وتعطيل سير الجولان على الساعة التاسعة ليلا و 50 دق بين محطتي المنتزه والمروج 4. وقد تم فتح محضر في الغرض بعد التعرّف عليهم من قبل السائق وعلى هويّاتهم، وبعد استشارة النيابة العموميّة تمت إحالتهم لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل تعطيل سير عمل المرفق العمومي للنقل.

من جهتها، كلّفت شركة النقل بتونس محامين للقيام بالحق الشخصي والتتبّعات القضائية اللازمة للدفاع عن مصالحها,

وشكرت الشركة المصالح الأمنية على سرعة التحرّك مؤكّدة على مزيد التنسيق المشترك لتتبّع كلّ المعتدين من أجل التحرّك السريع للتصدّي لمثل هذه السلوكيات التخريبية وغير المسؤولة التي أصبحت تهدّد استمرارية المرفق العمومي للنقل

