شركة نقل تونس: حياد عربة المترو رقم 6 عن السكة على مستوى محوّل السكة محمد علي

حادت عربة مترو الخط رقم 6 عن السكة، على الساعة الثامنة و55 دقيقة، على مستوى محوّل السكة بعد خروج العربة من محطة « محمد علي » في اتجاه المروج 4، وفق بلاغ صادر السبت، عن شركة نقل تونس.

وأكدت الشركة، أن الحادث لم يسفر عن أية أضرار بشرية، إلاّ أنه أدّى إلى تسجيل أضرار مادية بالعربتين بالإضافة إلى العمود الكهربائي.

وعلى إثر توقف جولان خطي المترو رقم 1 و6، وفي انتظار عودة حركة جولان المترو، بعد القيام بالتدخلات اللازمة، تم تأمين نقل المسافرين على متن الحافلات بالنسبة للخط رقم 6، عبرمواصلة خطوط، الحافلة رقم 24، الجولان إلى محطة الحافلات بساحة برشلونة، عوضا عن محطة الترابط » المنتزه » بالمروج 2.

ووفرت الشركة حافلات لـتأمين سفرات خاصة تربط بين محطة برشلونة والمروج 4 عبر الطريق السريعة بالنسبة للخط رقم 1، من خلال تدعيم مجموعة خطوط الحافلات رقم 26 ومجموعة الخطوط رقم 22، التي تربط بين بن عروس ووسط العاصمة.

وتحوّل، وفق المصدر ذاته، فريق من وزارة النقل من ضمنهم مكتب التحقيقات والحوادث، على عين المكان، بالتوازي مع فريق التدخل السريع، إلى جانب أعضاء لجنة التحقيق في الحوادث التابعة للشركة للمعاينة ولتحديد الأسباب، التي أدت إلى وقوع هذا الحادث.

كلمات البحث :شركة نقل تونس;عربة مترو;محوّل السكة محمد علي