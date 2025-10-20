شركة نقل تونس: عودة جولان خطي المترو رقم 3 و 5 بصفة عادية

أكدت شركة النقل بتونس في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، لحرفاءها من مستعملي خطي المترو رقم 3 و5 عودة الجولان بصفة عادية في الاتجاهين بداية من الرابعة و 10 دق بعد الزوال . وذلك بعد إعادة العربات موضوع حادث الاصطدام الذي جدّ اليوم بين محطتي مفتاح سعد الله والرمانة.

وأسفر حادث اصطدام بين عربتي مترو بالعاصمة، صباح الإثنين، عن عدد من الاصابات في صفوف المسافرين تمثل أغلبها في حالات هلع، إلى جانب إصابة عون من منظومة التأمين الذاتي التابعة للشركة.

وأفادت شركة نقل تونس، أنّ الحادث جدّ على الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح، الإثنين، على مستوى منطقة مفتاح سعد الله، بالعاصمة، وتمثل في التحاق العربة الأمامية للمترو رقم 3 بعربة المترو رقم 5 واصطدامها بها من الخلف، وكانا يسيران على المسار ذاته.

وأفادت الشركة أنّه تمّ « نقل المصابين على جناح السرعة إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الضرورية وتوفير الاحاطة النفسية اللازمة ».

كلمات البحث :اصطدام;شركة نقل تونس;مترو;مسافرين