شركة Taiking Electronics تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، الإثنين 04 ماى 2026، بوفد من الشركة الصينية « تايكينغ الكترونيكس » التي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين.

وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى ستمكن من احداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه انتاجها كليا للتصدير،علما وان الشركة استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك إقتناء الأرض.

وبين المدير التنفيذي للشركة مولي شان ان اختيار تونس لإقامة اول نواة للشركة الأم على مستوي الإنتاج خارج الصين جاء بعد دراسات معمقة أكدت ما لتونس من ميزات وإمكانيات لانجاح برامج الشركة وتحقيق اهدافها، وقدم بالمناسبة، عرضا حول نشاط المؤسسة الأم إلى جانب خططها وبرامجها الاستراتيجية الرامية الى مزيد تعزيز نشاطها وتوسيعه باعتماد احدث التقنيات بما يرسخ قدراتها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

من جانبه اكد وزير الاقتصاد إستعداد الوزارة وهياكلها ذات العلاقة بالاستثمار لتقديم الدعم الضروري وتوفير المرافقة اللازمة حتى تتمكن الشركة من الإنطلاق في العمل والإنتاج في احسن الظروف وافضل الآجال.

هذا و انعقدت الجلسة بحضور المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار جلال الطبيب وعدد من إطارات الوزارة والهيئة التونسية للإستثمار والمدير العام للقطب التنموي بسوسة (novation city) هشام التركي.

