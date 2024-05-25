شمل وزيرَا الداخلية والشؤون الاجتماعية: رئيس الدولة يُجري تحويرا جزئيا على الحكومة

قرّر رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، اليوم السبت 25 ماي 2024، إجراء تحوير جزئي على الحكومة، عين، بمقتضاه:

- خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي

- كمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي

- سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.

و أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي استقبل، إثر ذلك بحضور أحمد الحشاني رئيس الحكومة كلا من كمال الفقي و مالك الزاهي.

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