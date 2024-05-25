شمل وزيرَا الداخلية والشؤون الاجتماعية: رئيس الدولة يُجري تحويرا جزئيا على الحكومة

قرّر رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، اليوم السبت 25 ماي 2024، إجراء تحوير جزئي على الحكومة، عين، بمقتضاه:
- خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي
- كمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي
- سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
و أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي استقبل، إثر ذلك بحضور أحمد الحشاني رئيس الحكومة كلا من كمال الفقي و مالك الزاهي.
كلمات البحث :رئيس الدولة;وزير الداخلية;وزير الشؤون الاجتماعية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.