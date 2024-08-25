شمل 19 وزيرا و3 كتاب دولة: رئيس الدولة يُجري تحويرا حكوميا

قرر رئيس الجمهورية اليوم الأحد 25 اوت 2024، إجراء تحوير حكومي تم بمقتضاه تعيين :
- خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني،
- محمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة،
- سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط،
- عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية،
- سمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات،
- عز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- نور الدين النوري، وزيرا للتربية،
- منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
- الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة،
- سفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال،
- رشيد عامري، وزيرا للنقل،
- وجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- حبيب عبيد، وزيرا للبيئة،
- سفيان تقية، وزيرا للسياحة،
- أحمد البوهالي، وزيرا للشؤون الدينية،
- أسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
- أمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية،
- رياض شوّد، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني،
- محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- حمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه،
- حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.
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