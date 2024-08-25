شمل 19 وزيرا و3 كتاب دولة: رئيس الدولة يُجري تحويرا حكوميا

قرر رئيس الجمهورية اليوم الأحد 25 اوت 2024، إجراء تحوير حكومي تم بمقتضاه تعيين :

- خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني،

- محمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،

- مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة،

- سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط،

- عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية،

- سمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات،

- عز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

- نور الدين النوري، وزيرا للتربية،

- منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،

- الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة،

- سفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال،

- رشيد عامري، وزيرا للنقل،

- وجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

- حبيب عبيد، وزيرا للبيئة،

- سفيان تقية، وزيرا للسياحة،

- أحمد البوهالي، وزيرا للشؤون الدينية،

- أسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،

- أمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية،

- رياض شوّد، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني،

- محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،

- حمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه،

- حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.

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