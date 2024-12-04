شهد تجاوزات تمسّ بالأمن القومي للبلاد: سعيد يأمر بفتح ملفّ مركز البحوث والدراسات للاتصالات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيات الاتصال.

وأكّد رئيس الجمهورية على الأهمية البالغة للأمن السيبرني معتبرا إياه جزءًا من الأمن القومي التونسي.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تأمين هذا الفضاء لا على المستوى الوطني فحسب ولكن أيضا على المستوى الدولي لأن الفضاء الافتراضي ليس له حدود تقف عند حدود الدول بل يشمل العالم كلّه.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تطهير وزارة تكنولوجيات الاتصال ممّن تسللوا إليها فوظّفوا التكنولوجيات الحديثة لخدمة جهات كانت تتهافت منذ سنة 2011 للسيطرة على مصالح هذه الوزارة.

وشدد رئيس الجمهورية كذلك على ضرورة الإسراع بتحسين الخدمات في عديد مكاتب البريد وانتداب أعوان لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى الوضعية المتردية لعديد الأقطاب التكنولوجية التي لم تعد أقطابا إلا للفساد والتكنولوجيا فيها وُظّفت لا لخدمة الوطن بل على النقيض لذلك تماما.

وأمر رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بفتح ملفّ مركز البحوث والدراسات للاتصالات الذي شهد بدوره تجاوزات تمسّ بالأمن القومي للبلاد.

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