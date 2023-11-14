شيماء عيسى تمثل اليوم أمام القضاء العسكري

أفادت هيئة الدفاع عن شيماء عيسى القيادية بجبهة الخلاص الوطني (المعارضة)، بأنّ موكّلتها ستمثل اليوم الثّلاثاء، أمام الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس للمحاكمة، على خلفية تصريحات إذاعيّة.

وبيّنت الهيئة في بلاغ لها الأحد الفارط، أنّ التهم الموجهة لشيماء عيسى تتمثل في ارتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني.

وكانت شيماء عيسى، عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني، مثلت يوم 19 جانفي 2023، أمام الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة ببن عروس بناء على إنابة عدليّة، بخصوص حوار إذاعي بتاريخ 22 ديسمبر 2022 ، تمّ على أساسه اتّهامها بـ »التحريض بأيّ وسيلة كانت، العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتصال بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني »، حسب ما أكّده آنذاك عضة هيئة الدفاع سمير ديلو.

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