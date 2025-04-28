صباح اليوم: اضطراب في توزيع المياه بعدد من المناطق في جزيرة جربة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن اضطراب في امدادات مياه الشرب بمعتمدية أجيم والمناطق العليا بمعتمدية حومة السوق والماي من معتمدية ميدون بجزيرة جربة بداية من الثامنة من صباح اليوم الاثنين.

وبينت الشركة في بلاغ نشرته الاحد أن الوضعية تعود الى برمجة اشغال صيانة على مستوى شبكة التوزيع بالجهة وذلك في اطار الاستعداد لبرنامج الاستهلاك الصيفي.

وتوقعت الشركة استئناف التزويد بداية من العاشرة من ليل اليوم الاثنين علما وأن الاشغال ستتواصل على مدار الساعة.

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