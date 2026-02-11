صبري اللموشي: تدريب المنتخب التونسي لكرة القدم من اكبر التحديات في مسيرتي المهنية والشخصية

أعرب صبري اللموشي المدرب الجديد للمنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الاربعاء، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم عن طموحه وعزمه على اعادة الفخر لكرة القدم التونسية مبينا ان مهمة تدريب المنتخب الوطني تعتبر من اكبر التحديات بالنسبة اليه في مسيرته المهنية والشخصية.

وقال اللموشي (54 سنة) « انا فخور بتمثيل تونس بلد والديّ، اي بلدي، في نهائيات كاس العالم » بعد ان نحت مسيرته كلاعب محترف في اوروبا مشيرا الى انه سيعمل جاهدا على ان يكون المنتخب التونسي على قدر كبير من الجاهزية والتنافسية خلال المونديال.

واضاف في نفس السياق « اريد ان يعاني منافسونا كثيرا للتغلب علينا واسعى الى ان يشعر اللاعبون بالفخر بالعمل الذي انجزوه وبالعطاء الذي قدموه في المونديال » دون التاكيد على ان الهدف سيكون المرور الى الدور الثاني باعتبار حجم المنتخبات المنافسة في المجموعة السادسة (اليابان – هولندا – والمنتخب المتاهل من الملحق من بين اوكرانيا والسويد وبولونيا والبانيا).

وفي حديثه عن اللاعبين مزدوجي الجنسية واللاعبين الناشطين في البطولة المحلية اكد اللموشي ان كافة اللاعبين تونسيون والاهم هو ان يكون اللاعب قادرا على تقديم الاضافة مبينا في ذات الوقت انه لن يتوسل الى اي لاعب من اجل تمثيل المنتخب التونسي.

وبخصوص البرنامج الاعدادي للمونديال الذي يتضمن اربع مقابلات ودية ضد منتخبات هايتي (المتاهل الى المونديال) يوم 28 مارس بتورنتو و31 من نفس الشهر ضد كندا (احد مستضيفي المونديال) اضافة الى منتخبي النمسا وبلجيكا خلال شهر جوان وهما منتخبان يتمتعان بسمعة طيبة على الصعيد الاوروبي.

وفي انتظار انطلاق التربص القادم اشار اللموشي الى انه سيعمل رفقة بقية اعضاء الاطار الفني على الالتقاء باللاعبين من اجل مزيد التعرف عليهم وربط علاقات تواصل معهم خصوصا وان المنتخب لن يجري حصصا تدربية كثيرة قبل اللقاءين الوديين المبرمجين في شهر مارس المقبل.

واوضح اللموشي انه سيعلن قريبا عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في التربص المقبل مشيرا الى ان هذه القائمة ستشهد مشاركة اربعة حراس المرمى لكن الامر سيقتصر على ثلاثة فقط في المونديال.

كما تعرض الناخب الجديد خلال هذه الندوة الصحفية الى مسالة دعوته سنة 1993 للعب مع المنتخب التونسي مؤكدا على انه لم يرفض اللعب بل انه لم يحظ بفرصة اللعب.

وفيما يتعلق بيوسف المساكني فاشار الى انه لما اشرف على فريق الدحيل القطري كان المساكني في نهاية تجربته مع الفريق مشددا على ان المساكني يبقى من افضل اللاعبين ويتميز بقدرته على تقديم الاضافة عندما يكون في اوج استعداداته .

يذكر ان الجامعة التونسية لكرة القدم كانت اعلنت يوم 14 جانفي الماضي عن تعيين صبري اللموشي مدربا جديدا للمنتخب الوطني خلفا لسامي الطرابلسي بعد الخروج من الدور ثمن النهائي من كاس امم افريقيا (المغرب 2025).

