صبري اللموشي: علينا تجنب الأخطاء الفردية في مباراة اليابان وأن نكون أكثر تلاحما

اعتبر صبري اللموشي مدرب المنتخب التونسي في تصريحات له، بعد مباراة المنتخب التونسي ونظيره السويدي (1-5) ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة السادسة لنهائيات كاس العالم 2026 التي دارت فجر اليوم بملعب منتيري بالمكسيك، أن الأخطاء الفردية المرتكبة كلفت المنتخب غاليا فدفع الثمن باهظا.

وأضاف اللموشي: « كأس العالم مسابقة كبرى لا ترحم اي منتخب يرتكب اخطاء فادحة منتخب السويد كان افضل منا و جودة اللاعبين صنعت الفارق ».

« وقال اللموشي: « يتعين علينا بمناسبة المباراة القادمة ضد اليابان تجنب الاخطاء و الهشاشة التكتيكية و نكون اكثر تلاحما على مستوى خطوط المنتخب ».

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