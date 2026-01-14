صبري اللموشي مدربا جديدا للمنتخب الوطني التونسي

قررت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء تعيين صبري اللموشي مدربا جديدا لمنتخب نسور قرطاج خلال الفترة القادمة .

واكد معز المستيري الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء ان « المكتب الجامعي قرر خلال اجتماعه تعيين صبري اللموشي مدربا جديدا للمنتخب الوطني التونسي وتم الاتفاق معه على مختلف التفاصيل الخاصة بالعقد المادية و الترتيبية الذي سيربط الطرفين حيث يمتد عقد الاهداف في مرحلة اولى الى غاية 31 جويلية 2027 ثم سيقع تقييم عمل الاطار الفني من طرف المكتب الجامعي و في حال كانت النتائج مرضية سيقع التمديد في العقد الى غاية 31 جويلية 2028 « .

وشدد المنستيري ان « عقد الناخب الوطني الجديد سيكون عقد اهداف وسيتولى اللموشي اختيار تركيبة الجهاز الفني الجديد للمنتخب التونسي مع توصية بالاستعانة ببعض الاطر الفنية الوطنية « .

ومن جهة اخرى اشار الناطق الرسمي للجامعة » ان المكتب الجامعي تلقى تقارير من طرف المدير الرياضي والمالي و الجهاز الطبي و المسؤول عن الاتصال ووقع التحرير على كل تلك الاطراف و سيتولى المكتب الجامعي الاطلاع على تلك التقارير و اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة خلال اجتماعه القادم وذلك على ضوء تلك التقارير ».

يذكر ان المدرب التونسي الفرنسي صبري اللموشي (54 عاما) سبق له الاشراف على منتخب الكوت ديفوار 2012 ثم تولى تدريب نادي الجيش القطري 2015 ثم ملعب ريني الفرنسي 2017 ونوتنغهام فورست الانقليزي 2019-2020 ثم الدحيل القطري 2020-2021 و كارديف سيتي 2023 و الرياض السعودي 2024-2025 واخيرا مواطنه الدرعية.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد اقالت المدرب سامي الطرابلسي وكامل الاطار الفني العامل معه عقب انسحاب منتخب نسور قرطاج من الدور ثمن النهائي لكاس امم افريقيا (المغرب 2025) امام منتخب مالي.

