صحة: اختيار التربصات للأطباء المقيمين سيتم عبر منصة رقمية

أصدرت وزارة الصحة، الاثنين، بلاغًا مُوجّها للأطباء المقيمين، المسجّلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، أعلمت فيه أنّ جلسات اختيار التربصات ستتمّ حصريًا عبر المنصّة الرقمية المخصّصة للغرض وهي httpss://specialite.msante.tn، وذلك وفق الرزنامة المحدّدة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني.

ودعت الوزارة كافة الأطباء المقيمين المعنيين إلى الالتزام الدقيق بسبع تعليمات في مقدّمتها احترام يوم الجلسة كما هو مبيّن في الرزنامة، وكذلك احترام ترتيب المرور كما ورد في الدعوة المرسلة إليهم.

ودعت الوزارة في البلاغ ذاته، الأطباء المقيمين إلى التأكّد مسبقًا من جاهزية الجهاز المستعمل ومن سلامة الربط بشبكة الإنترنت، والاستعداد لاختيار التربص فور المناداة والولوج إلى المنصّة قبل موعد المرور بـ15 دقيقة، لمتابعة سير عملية الاختيار حسب الاختصاص.

وأكّدت أيضا على ضرورة احترام المدّة القصوى المخصّصة للاختيار، إذ لا يمكن إعادة الجلسة في حال التأخير أو حدوث إشكال تقني من جهة المترشح وتحيين الصفحة قبل حلول دور المرور، وأخيرا التثبت جيدًا من الاختيار قبل تأكيده.

وجاء في نصّ البلاغ أنّ التربصات الإجبارية للاختصاص تعرض مع إشارة « إجباري » باللون الأحمر، والتربصات الاختيارية مع إشارة « اختياري » باللون الأصفر، والتربصات التكميلية مع إشارة « تكميلي » باللون الأزرق.

ودعت الوزارة الاطباء المقيمين الى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: specialite@rns.tn وذلك في حال وجود أي إشكال.

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