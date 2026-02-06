صدور أحكام استئنافية تتراوح بين خمس سنوات والاعدام في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس، أحكاما تراوحت بين 5 سنوات والاعدام في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 جويلية 2013.

وقضت الدائرة، وفق ما اكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بالاعدام والسجن لمدة ثلاثين عاما بالنسبة للمتهم عبد الرؤوف الطالبي وبسجن كل من عز الدين عبد اللاوي واحمد المالكي (المكنى بالصومالي ) مدة 60 عاما وبسجن محمد العوادي 50 عاما وكريم الكلاعي 45 عاما و20 عاما لكل من عامر البلعزي ومحمد العكاري و10 اعوام بالنسبة لرياض الورتاني.

كما أفاد المصدر القضائي بأنه تم اقرار الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم المتحصن بالفرار مصطفى خذر القاضي بسجنه مدة 5 أعوام من أجل الامتناع، ولو كان خاضعا للسر المهني عن اشعار السلط فورا، مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة اعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضاءها، مذكّرا ان الفاعل الاصلي لعملية الاغتيال قد توفي (بوبكر الحكيم).

وكانت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في شهر فيفري 2025، أحكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد، محمد البراهمي، وتراوحت بين الاعدام وأحكام سجنية اخرى في حقهم والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال بحالة فرار مع النفاذ العاجل.

