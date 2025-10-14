صدور أحكام استئنافية في قضية شكري بلعيد

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، امس الاثنين، احكاما في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد التي شمل التتبع فيها 24 متهما حسب ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، مساء الثلاثاء.

وتراوحت الاحكام الصادرة، بين السجن لمدة 4 اعوام والسجن بقية العمر بالنسبة لـ4 متهمين والاعدام بالنسبة لمتهمين اثنين في هذه القضية التي تعود اطوارها الى السادس من فيفري 2013. واضاف ذات المصدر في تصريح لوكالة (وات) ان الدائرة قضت ايضا بالمراقبة الادارية على المتهمين لفترات تتراوح بين ثلاثة وخمسة سنوات.

وصدرت الاحكام الابتدائية في هذه القضية في 27 مارس 2024 و تراوحت بين الإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين. كما قضي بعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين و120 عاما سجنا.

واغتيل المحامي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله الكائن بمنطقة المنزه السادس التابعة لولاية أريانة باستعمال الرّصاص من قبل شخصين كانا يمتطيان درّاجة ناريّة. وشهدت قضية اغتياله تعثرا طيلة سنوات واستأنفت قبل نحو عامين.

