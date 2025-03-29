صدور أمر دعوة الناخبين في بنزرت الشمالية الى انتخابات تشريعية جزئية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 لسنة 2025، بتاريخ اليوم السبت، أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بدائرة بنزرت الشمالية للانتخابات التشريعية الجزئية إثر وفاة النائب سامي السيد يوم 13 مارس الحالي.

ونص الأمر الرئاسي على أن « يدعى الناخبون المسجلون بدائرة بنزرت الشمالية للانتخابات التشريعية الجزئية يوم الأحد 29 جوان 2025″.

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصص اجتماعه ليوم الخميس الماضي، للاستعدادات الخاصـة بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية بالدائرة الانتخابية ببنزرت الشمالية، وذلك بعد ان تلقت الهيئة إشعارا رسميا من مجلس نواب الشعب بحدوث شغور نهائي في المقعد المخصص للدائرة الانتخابية ببنزرت الشمالية بسبب الوفاة، عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الانتخابي.

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