صدور الأمر المتعلق بإدماج الأعوان المكلفين بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد

صدر بالرائد الرسمي، اليوم الثلاثاء، امر يتعلق بإدماج الأعوان المكلفين بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد والأعوان المكلفين بمساعدة مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بالمخابر.

وينص الامر عدد 403 لسنة 2025 المؤرخ في 1 سبتمبر 2025 على ادماج، بداية من اليوم، جميع الأعوان المكلفين بتأطير التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد ومرافقتهم وكذلك الأعوان المكلفين بمساعدة مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بالمخابر التابعة لوزارة التربية، وواصلو العمل الى تاريخ 30 جوان 2025.

