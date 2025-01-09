صدور الأمر المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 003 بتاريخ اليوم الخميس، الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية

ونص الفصل الأول من الامر على أنه ‘ يتم في تاريخ نشر هذا الأمر ادماج جميع المعلمين و الأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية و الاعدادية و المعاهد التابعة لوزارة التربية ‘

كما نص الفصل 2 من الامر المذكور على أنه يتم في تاريخ أول جانفي من سنة 2026 ادماج جميع المعلمين و الأساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ نشر هذا الأمر بالمدارس الابتدائية و المدارس الاعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.

وتعتمد في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في اطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية و الاعدادية و المعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 14 سبتمبر 2006

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