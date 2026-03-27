صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين الى انتخابات تشريعية جزئية بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ اليوم الجمعة، الأمر عدد 42 لسنة 2026 المؤرخ في 27 مارس 2026 والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية – تونس للانتخابات التشريعية الجزئية، يوم الاحد 28 جوان 2026، وذلك تبعا لوفاة نائب بمجلس نواب الشعب

ونص الأمر على أن « يدعى الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية -تونس للانتخابات التشريعية الجزئية، يوم الاحد 28 جوان 2026 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء »

ويأتي هذا الأمر تبعا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بتاريخ 26 مارس الحالي المتعلق بمعاينة حالة شغور نهائي بمقعد بمجلس نواب الشعب عن تلك الدائرة تبعا للوفاة

وأعلن المجلس النيابي يوم 9 مارس الحالي عن وفاة النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة الكبارية بولاية تونس، صالح مباركي

كلمات البحث :الرائد الرسمي;انتخابات تشريعية جزئية;ناخبين