صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة بمعتمدية تمغزة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 21 جويلية، الامر عدد 140 لسنة 2026 المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة.

و تقرر إجراء عملية التصويت على سحب الوكالة يوم الاحد 27 سبتمبر 2026 من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء، وفق الفصل الاول من نص الامر.

وستجرى عملية التصويت وفقا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 6 جويلية 2026 و القاضي بقبول عريضة سحب وكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر.

وسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان نظمت العام الماضي عمليتين اثنتين للتصويت على سحب الوكالة من عضوين اثنين في مجلسين محليين في ولاية المهدية.

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