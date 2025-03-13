صدور قانون المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بالرائد الرسمي



صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 بتاريخ اليوم الخميس 13 مارس 2025، قانون أساسي عدد 4 لسنة 2025 مؤرخ في 12 مارس 2025 يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم 27 فيفري الماضي في ختام جلسته العامة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في صيغته المعدلة، بموافقة 109 نواب ورفض نائبين واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.

ونص القانون المتكون من 10 فصول، على أن المجالس المنتخبة تعد جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنظم أعمالها وطرق سيرها بمقتضى أمر.

كما نص على أن ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في آداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك، وأن يكون مقر المعتمدية مقرا للمجلس المحلي ومقر الولاية مقرا للمجلس الجهوي ولمجلس الإقليم.

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