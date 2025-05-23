صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالرائد الرسمـي

صدر اليوم الجمعــة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق فجر الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة بدأت صباح الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الإربعاء .

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