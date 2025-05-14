صدور قراريْن يحدّدان طاقة استيعاب المدارس الاعدادية والمعاهد النموذجية

صدر، بالرائد الرسمي للبلاد التونسية في عدد، الصادر يوم أمس الثلاثاء، قراران من وزير التربية بتاريخ 12 ماي 2025، يتعلقان بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد وبالمدارس الاعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية 2025/2026.

وقد تم وفق القرار الأول تحديد طاقة استيعاب المعاهد النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2025/2026 ب 3750 مركزا توزع في إقليم تونس الكبرى كالتالي: 300 مركز في تونس 1 بالمعهد النموذجي بورقيبة و200 مركز بمعهد محمد فرج الشاذلي و175 بالمعد النموذجي بيرم الخامس بالمنزه الثامن بأريانة و150 بالمعهد النموذجي بحمام الأنف ببن عروس و150 بالمعهد النموذجي منوبة بولاية منوبة.

أما في بقية الجهات فتتراوح طاقة الاستيعاب بين 50 مركزا (زغوان وتوزر وقبلي وتطاوين) و250 بصفاقس 1 و275 بسوسة. أما بالنسبة للمدارس الاعدادية النموذجية فقد حدد القرار الثاني طاقة استيعابها في مفتتح السنة الدراسية 2025/2026 بـ 3850 مركزا تتوزع كالتالي: تونس 1 حددت طاقة الاستيعاب فيها ب350 مركزا موزعة بين المدرستين الاعدادتين النموذجيتين ضفاف البحيرة وشارع علي طراد و150 بالنسبة لتونس 2 و150 بأريانة و 200 مركز ببن عروس و125 بمنوبة.

وفي الجهات حددت طاقة الاستيعاب الأضعف بـ50 مركزا بزغوان وتوزر وقبلي وتطاوين والأعلى في سوسة ب250 مركزا تليها صفاقس 1 ب225 مركزا ثم القيروان والمنستير بـ200 مركز لكل منهما.

كلمات البحث :المدارس الاعدادية;المعاهد النموذجية;طاقة استيعاب;قرار