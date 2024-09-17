صدور مرسوم رئاسي يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية في الرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم يضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره.

ونصّ المرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 16 سبتمبر 2024 في فصله الثاني، على أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره الرسمي تونس العاصمة ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر.

ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية.

ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابتها كل ستة أشهر.

ويتولى رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم، بأمر، دعوة المجلس لعقد جلسته الافتتاحية.

ويتولى رئيس المجلس رئاسة هيئته العليا التي تتكونّ تركيبتها من الوزراء المكلفين بالقطاعات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم، اضافة الى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المتعلقة بمهام المجلس، يتم تعيينهم بأمر باقتراح من الوزراء المعنيين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتضم تركيبة الهيئة العليا أيضا رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم وممثّل عن النقابة الأكثر تمثيلا في القطاعات المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم، يتم اختياره من النقابة التي يمثّلها ويدعى كلما تضمّن جدول الأعمال مسائل تتعلق بالحق النقابي في القطاع الذي يمثله.

وأقرّ المرسوم في مجال مهام الهيئة العليا للمجلس، أن تتداول هذه الهيئة في كل المسائل المعروضة على المجلس وفقا لأحكام الفصلين 12 و13 من هذا المرسوم.

كما تصادق الهيئة العليا للمجلس على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته وتتداول في الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من قبل هيئة الخبراء وهيئة التقييم، وفق ما نصّ عليه المرسوم، الذي أجاز للمجلس صلاحية إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل متخصصة للنظر في مسائل محددة تُرفع نتائج أعمالها إلى الهيئة العليا.

وتضم هيئة الخبراء 14 عضوا مشهودا لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجالات اختصاص المجلس ويكون من بينهم وجوبا 4 متفقدين بيداغوجيين متقاعدين.

وتحدث لجنة لاختيار أعضاء هيئة الخبراء من بين المترشحين وذلك وفق معايير وإجراءات تضبط بمقرر من رئيس الهيئة العليا للمجلس على أن يقع تسمية أعضاء هيئة الخبراء بقرار من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

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