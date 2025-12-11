أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها، أنها انطلقت بداية من اليوم 11 ديسمبر 2025، في صرف الدفعة الأولى من المنح العائلية للأطفال بين 6 و18 سنة بعنوان السداسي الأول لسنة 2025.
وتُصرف هذه المنحة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية وعملا بأحكام الأمر عدد 426 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 المتعلق بإسناد منحة عائلية بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة.
كلمات البحث :أطفال;المنح العائلية;سداسي;عطلة
