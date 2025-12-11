صرف الدفعة الأولى من المنح العائلية للأطفال بين 6 و18 سنة بعنوان السداسي الأول لسنة 2025

اخر تحديث : 11/12/2025

وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها، أنها انطلقت بداية من اليوم 11 ديسمبر 2025، في صرف الدفعة الأولى من المنح العائلية للأطفال بين 6 و18 سنة بعنوان السداسي الأول لسنة 2025.

وتُصرف هذه المنحة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية وعملا بأحكام الأمر عدد 426 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 المتعلق بإسناد منحة عائلية بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة.


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق