صرف الدفعة الأولى من المنح العائلية للأطفال بين 6 و18 سنة بعنوان السداسي الأول لسنة 2025

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها، أنها انطلقت بداية من اليوم 11 ديسمبر 2025، في صرف الدفعة الأولى من المنح العائلية للأطفال بين 6 و18 سنة بعنوان السداسي الأول لسنة 2025.

وتُصرف هذه المنحة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية وعملا بأحكام الأمر عدد 426 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 المتعلق بإسناد منحة عائلية بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة.

