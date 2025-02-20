صرف جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بداية من مساء اليوم الخميس

افاد البريد التونسي ان صرف جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي « CNSS »، سيتم بداية من مساء اليوم الخميس 20 فيفري 2025 إنطلاقا من الساعة الخامسة مساء عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية « DAB » .

واضاف البريد التونسي، في بلاغ، ان صرف الجرايات، عبر مكاتب البريد، سيتم بداية من صباح يوم غد الجمعة 21 فيفري 2025.

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