صفاقس : إحباط عملية تحضير لإجتياز الحدود البحرية خلسة

تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس (إقليم صفاقس) من إحباط مخطط لعملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 30 نفرا تونسيا بصدد التحضير للإبحار خلسة بالإضافة إلى حجز مركب بحري ، شاحنة خفيفة ،و 2 دراجات نارية ،بندقية صيد بدون رخصة مسك ومبلغا ماليا من العملة التونسية .

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم ، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني.

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