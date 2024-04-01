صفاقس: إحباط 3 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 3 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 50 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء .

و في سياق متصل تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس من ضبط 28 شخصا مفتش عنهم من منظمين و وسطاء بالإضافة إلى حجز مراكب حديدية محركات بحرية وكمية من المحروقات .

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين .

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