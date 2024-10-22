صفاقس: إستئناف الدروس خلال الحصة المسائية

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بصفاقس، التي إنعقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية، إستئناف الدروس بالمؤسسات التربوية والتكوينية والتعليم العالي بالحصة المسائية، مع تأجيل الامتحانات المبرمجة لليوم إلى موعد لاحق.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، زياد السديري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا القرار أتى في إطار متابعة التقلبات المناخية، ومتابعة بلاغات المرصد الوطني للرصد الجوي الذي أعلن عن إنخفاض نسبة الأمطار بولاية صفاقس.

وأضاف أن منسوب مياه الأمطار المجمعة بالطرقات الرئيسية والمتفرعة عنها، انخفض بفضل تدخلات فرق الحماية المدنية مستعينة بديوان التطهير، مما أعاد السير العادي بها والولوج إليها، مقابل تواصل التدخل لشفط مياه الأمطار ببعض المنازل التي تسربت إليها بعدد من الأحياء الشعبية على غرار الحي التعويضي بطريق سيدي منصور وحي السعادة بطريق قابس.

ودعا، المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، إلى ضرورة ملازمة الحذر في جميع التنقلات.

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