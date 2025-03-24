صفاقس: إنقاذ 4 بحارة بعد غرق مركب صيد في سواحل اللواتة

تم يوم 23 مارس 2025، في تمام الساعة 13:30، تلقي إشعار يفيد بتعرض مركب صيد للغرق بسواحل اللواتة من طرف أحد البحارة.

وكشفت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه وبالرغم من رداءة الأحوال الجوية واضطراب البحر، تم توجيه 4 دوريات بحرية على متن الزوارق، حيث تمكنت من تحديد موقع المركب المنكوب وإنقاذ طاقمه المتكون من 4 بحارة. وقد تم مرافقتهم إلى ميناء اللواتة في ظروف عادية، دون تسجيل أي إصابات.

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