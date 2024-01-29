صفاقس: الإطاحة بشبكة دولية مختصة في التوسط لعمليات الهجرة خلسة

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بنزرت: الإطاحة بشبكة خطيرة مختصة في تهريب المخدرات من بينهم فتاتين تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني يوم أمس الثلاثاء 19 ديسمبر2017، من ا ...

سوسة: الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات تمكنت وحدات الحرس الوطني بالمنطقة السياحيّة بسوسة من الإطاحة بشبكة مختصّة في ترويج الأقرا ...

الكشف عن منظمي عمليات هجرة غير شرعية عبر سواحل صفاقس تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات من القبض على شخصين تبين أنهما ...

الشرطة العدلية بأريانة تطيح بشبكة دولية مختصة في التحيل والسرقة أعلن مصدر أمني مسؤول بأريانة اليوم الخميس، أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة تم ...