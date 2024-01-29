صفاقس: الإطاحة بشبكة دولية مختصة في التوسط لعمليات الهجرة خلسة

تمكنت دورية تابعة للوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس معززة بالوحدات الإستعلاماتية بإدارة الإستعلامات والأبحاث من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأشخاص من دولة مجاورة بإتجاه ولاية صفاقس وإيوائهم على مراحل والتوسط لفائدتهم للمشاركة في عمليات الإبحار خلسة كما تم ضبط 13 أجانب متواجدين بإحدى المنازل بالجهة.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
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