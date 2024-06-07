صفاقس: الإطاحة بوفاق إجرامي يموّل المجتازين الأجانب

تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة (إقليم صفاقس) بمشاركة الوحدات الاستعلاماتية المركزية من إماطة اللثام عن شبكة تتكون من 15 تونسيا من بينهم 4 نساء، ثبت تورطهم في تمويل المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بمبالغ مالية هامة عبر سحب حوالات بريدية لفائدتهم ومساعدتهم على الإقامة غير الشرعية بمعتمديتي العامرة وجبنيانة.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ نشرته مساء اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، بأن « النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم ».

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