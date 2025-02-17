صفاقس: الكشف عن عصابة مختصة في ترويج المخدّرات وغسيل الأموال وحجز كميات هامة من المخدّرات

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بصفاقس بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني من الكشف عن عصابة مختصّة في ترويج المخدّرات وغسيل الأموال وقامت بحجز كميّات هامّة من المخدّرات ومبالغ مالية وسيّارات وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته تم خلال العملية الإطاحة بـ 3 من عناصر الشبكة وحجز 1750 قرصا مخدّرا و32 صفيحة من مخدّر القنّب الهندي و500 غرام من مخدّر الكوكايين إضافة إلى مبلغ مالي قدره 11850 دينارا مضيفة أنّه تمّ الإحتفاظ بجميع العناصر بعد استشارة ممثل النيابة العمومية.

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