صفاقس: تجهيزات جديدة لعدد من المستشفيات الجهوية

دعمت وزارة الصحة يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، البنية الصحية بصفاقس عبر تجهيزات حديثة وتقوية خدمات الإسعاف القريب من السكان، في إطار برنامج الصحّة عزيزة المموّل من الاتحاد الأوروبي.

فقد إنطلقت وحدة إسعاف وإنعاش متنقلة SMUR مجهّزة بسيارة إسعاف صنف « أ » وطاقم مختص لرفع سرعة التدخل داخل المناطق بجبنيانة.

كما تم تشغيل آلة Scanner جديدة بعد تهيئة الفضاء بقرقنة (استثمار جملي 1,8 مليون دينار).

وتقرر تدعيم المستشفى بسيارة إسعاف صنف « أ » لضمان نقل آمن وفوري.

وتم تعزيز الأسطول بسيارتي إسعاف مجهزتين لدعم الحالات المستعجلة بالمحرس ومستشفى الحبيب بورقيبة

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات من شأنها تقليص وقت الوصول للعلاج ورفع الجاهزية في الحالات الحرجة فضلا عن تحسين خدمات المستشفيات الجهوية.

