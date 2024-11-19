صفاقس: تركيز أول مخبر نموذجي للجيل الرابع للصناعة بالجهة مع مطلع سنة 2025

أعلنت مديرة المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بساقية الزيت، مسرة داود، عن تركيز أول مخبر نموذجي بولاية صفاقس لتكوين الصناعيين في منظومة الجيل الرابع للصناعة 4.0 مع مطلع سنة 2025، وهو المركز الرابع من نوعه في تونس بعد مراكز سيدي ثابت بأريانة، والمنستير، وسوسة.

وأوضحت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش ورشة عمل نظمتها غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس، اليوم الثلاثاء، حول الجيل الرابع المنظومة الصناعية والصناعة 4.0، أنّه سيتم تركيز هذا المخبر النموذجي، الممول من قبل منظمة الأمم المتحدة للتطور الصناعي بكلفة تناهز 432 ألف دينار، بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بساقية الزيت، ومن المنتظر أن يتيح تكوين العاملين في المؤسسات الصناعية الراغبين في التطور الصناعي ومواكبة التقنيات الجديدة في مجال منظومة الجيل الرابع للصناعة 4.0.

وأضافت أن المخبر سيمكّن أيضا أصحاب الشهائد العليا الذين لديهم تكوين نظري من تكوين تطبيقي في هذا الميدان من أجل تسهيل انتصابهم للحساب الخاص، أو تطبيق منظومة الجيل الرابع للصناعة 4.0، في المؤسسات الصناعية التي سيعملون بها ».

وأشارت إلى أن « التكوين الذي سيوفّره هذا المخبر النموذجي سيكون قصير المدى حسب حاجيات المؤسسة الصناعية، وعبر حصص تكوينية مختلفة، تضم ما بين 10 و12 فردا لكل فريق ».

كلمات البحث :صفاقس;مخبر نموذجي